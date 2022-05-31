Погодные условия повлияют на работу переправы в ЯНАО

В ЯНАО ожидается сильный ветер Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жителей Ямала предупреждают о перебоях в работе переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за сильного ветра. Об этом сообщается в соцсетях департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Сегодня, 1 июня, ожидаются неблагоприятные погодные условия (усиление ветра). Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. В связи с чем, убедительно просим следить за погодой и планировать свои поездки заранее», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.