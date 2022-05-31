31 мая 2022

Погодные условия повлияют на работу переправы в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, закрыта
В ЯНАО ожидается сильный ветер Фото:

Жителей Ямала предупреждают о перебоях в работе переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за сильного ветра. Об этом сообщается в соцсетях департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Сегодня, 1 июня, ожидаются неблагоприятные погодные условия (усиление ветра). Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. В связи с чем, убедительно просим следить за погодой и планировать свои поездки заранее», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

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Жителей Ямала предупреждают о перебоях в работе переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за сильного ветра. Об этом сообщается в соцсетях департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Сегодня, 1 июня, ожидаются неблагоприятные погодные условия (усиление ветра). Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. В связи с чем, убедительно просим следить за погодой и планировать свои поездки заранее», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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