Путин пообещал россиянам дальнейшие успехи в стране

01 июня 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Россия будет еще более суверенной, уверен Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU С каждым годом Россия будет становиться только сильнее. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет», — об этом он сказал на мероприятии «Большая перемена». Эфир транслировался на телеканале «Россия 24». Сам всероссийский фестиваль «Большая перемена» проходит первого июня в Москве, отмечает телеканал 360. Его участники смогут встретиться с космонавтом, пройти чек-ап, совершить фотопортацию и многое другое, сообщает РАПСИ. Это мероприятие и еще 25 проектов входят в платформу автономной некоммерческой организации. «Россия — страна возможностей». Она была создана по инициативе российского лидера. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

С каждым годом Россия будет становиться только сильнее. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет», — об этом он сказал на мероприятии «Большая перемена». Эфир транслировался на телеканале «Россия 24». Сам всероссийский фестиваль «Большая перемена» проходит первого июня в Москве, отмечает телеканал 360. Его участники смогут встретиться с космонавтом, пройти чек-ап, совершить фотопортацию и многое другое, сообщает РАПСИ. Это мероприятие и еще 25 проектов входят в платформу автономной некоммерческой организации. «Россия — страна возможностей». Она была создана по инициативе российского лидера.