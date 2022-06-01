Путин пообещал россиянам дальнейшие успехи в стране

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Россия будет еще более суверенной, уверен Владимир Путин Фото:

С каждым годом Россия будет становиться только сильнее. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет», — об этом он сказал на мероприятии «Большая перемена». Эфир транслировался на телеканале «Россия 24».

Сам всероссийский фестиваль «Большая перемена» проходит первого июня в Москве, отмечает телеканал 360. Его участники смогут встретиться с космонавтом, пройти чек-ап, совершить фотопортацию и многое другое, сообщает РАПСИ. Это мероприятие и еще 25 проектов входят в платформу автономной некоммерческой организации. «Россия — страна возможностей». Она была создана по инициативе российского лидера.

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С каждым годом Россия будет становиться только сильнее. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет», — об этом он сказал на мероприятии «Большая перемена». Эфир транслировался на телеканале «Россия 24». Сам всероссийский фестиваль «Большая перемена» проходит первого июня в Москве, отмечает телеканал 360. Его участники смогут встретиться с космонавтом, пройти чек-ап, совершить фотопортацию и многое другое, сообщает РАПСИ. Это мероприятие и еще 25 проектов входят в платформу автономной некоммерческой организации. «Россия — страна возможностей». Она была создана по инициативе российского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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