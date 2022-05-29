29 мая 2022

В Москве определили победителей конкурса «Лидеры России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, лидеры россии
Три гражданина из ОАЭ, Казахстана и Эстонии победили в конкурсе «Лидеры России» Фото:

В Москве завершился суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Победителями были объявлены 106 участников, три из которых являются гражданами иностранных государств.

«Победителями стали 106 управленцев из 32 регионов России и трех иностранных государств (ОАЭ, Казахстана и Эстонии — прим. ред.). Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ», — сообщается в пресс-релизе конкурса «Лидеры России».

Гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что больше всего победителей из Москвы — 46 человек. Самым популярным треком конкурса оказалось «Государственное управление», а второй по популярности — «Бизнес и промышленность».

Ранее замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что 70 иностранных финалистов «Лидеров России» смогут получить российское гражданство. Также он рассказывал о том, что 20 финалистов конкурса получили высокие назначения во власти.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее ключевыми целями являются: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и создание социальных лифтов в стране. Организация развивает одноименную платформу, в которой объединены 26 проектов, включая конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийский конкурс «Большая перемена» и всероссийский конкурс «Время карьеры».

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В Москве завершился суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Победителями были объявлены 106 участников, три из которых являются гражданами иностранных государств. «Победителями стали 106 управленцев из 32 регионов России и трех иностранных государств (ОАЭ, Казахстана и Эстонии — прим. ред.). Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ», — сообщается в пресс-релизе конкурса «Лидеры России». Гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что больше всего победителей из Москвы — 46 человек. Самым популярным треком конкурса оказалось «Государственное управление», а второй по популярности — «Бизнес и промышленность». Ранее замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что 70 иностранных финалистов «Лидеров России» смогут получить российское гражданство. Также он рассказывал о том, что 20 финалистов конкурса получили высокие назначения во власти. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее ключевыми целями являются: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и создание социальных лифтов в стране. Организация развивает одноименную платформу, в которой объединены 26 проектов, включая конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийский конкурс «Большая перемена» и всероссийский конкурс «Время карьеры».
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