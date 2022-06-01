Эксперт Малькевич объяснил опасность браузера TOR и VPN-сервисов

Удаление TOR из Google Play поможет бороться с преступностью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Персональные данные пользователей браузера TOR и VPN-сервисов утекают в даркнет. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич.

«Тор открывает доступ к даркнету. Это площадка, где сосредоточено все противозаконное и нелегальное. Никто не учит людей интернет-безопасности и цифровой гигиене. VPN и анонимайзеры ведут к утечке персональных данных. Это замкнутый круг. Чтобы попасть в даркнет, люди пользуются этими программами, после чего в даркнет утекают их персональные данные», — сказал Александр Малькевич.

Он отметил, что во всех странах борются с теневым сегментом Интернета. «Мы идем в общемировых трендах. С ним борются все регуляторы, и Россия не исключение. Общественная палата РФ уже давно говорила о необходимости очень серьезной борьбы с подобными анонимайзерами», — объяснил общественник.

Похожее мнение выразил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Это браузер с интегрированным VPN. С его помощью становятся доступны все заблокированные ресурсы. А это такой опасный контент, как продажа оружия и наркотиков, детская порнография. Из-за анонимности браузер позволяет заниматься противоправной деятельностью практически беспрепятственно», — добавил эксперт.

Оба собеседника агентства считает, что требование Роскомнадзора удалить браузер из Google Play оправдано. «Это борьба с преступностью не только в онлайне, но и в офлайне. Более того, ограничение доступа к TOR — это реальная работа, направленная исключительно на борьбу с криминалом», — подчеркнул Малькевич.

Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из Google Play приложение Tor Browser в соответствии с решением суда. признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории РФ.

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