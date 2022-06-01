01 июня 2022

В ООН ожидают, что из-за Украины будут голодать миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, макароны, продукты, покупатели, гастроном, заражение, гипермаркет, продуктовая корзина, бакалея, крупа, медицинская маска, вирус, покупка продуктов, маска на лицо, продуктовый магазин, продукты питания
15 млн человек могут перейти «красную черту» голода, заявил Олег Кобяков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за ситуации на Украине около 15 млн человек могут начать голодать. Такие данные привел директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

«Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли „красную черту“ от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», — сказал Кобяков в беседе с РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что из-за введения антироссийских санкций и блокирования украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Путин заявил, что Россия может помочь в решении продовольственного кризиса при определенных условиях, пишет RT.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Из-за ситуации на Украине около 15 млн человек могут начать голодать. Такие данные привел директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. «Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли „красную черту“ от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», — сказал Кобяков в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что из-за введения антироссийских санкций и блокирования украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Путин заявил, что Россия может помочь в решении продовольственного кризиса при определенных условиях, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...