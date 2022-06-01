В ООН ожидают, что из-за Украины будут голодать миллионы

02 июня 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

15 млн человек могут перейти «красную черту» голода, заявил Олег Кобяков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за ситуации на Украине около 15 млн человек могут начать голодать. Такие данные привел директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. «Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли „красную черту“ от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», — сказал Кобяков в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что из-за введения антироссийских санкций и блокирования украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Путин заявил, что Россия может помочь в решении продовольственного кризиса при определенных условиях, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Из-за ситуации на Украине около 15 млн человек могут начать голодать. Такие данные привел директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. «Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли „красную черту“ от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», — сказал Кобяков в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что из-за введения антироссийских санкций и блокирования украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Путин заявил, что Россия может помочь в решении продовольственного кризиса при определенных условиях, пишет RT.