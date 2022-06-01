Кремль: весь мир стоит на пороге голода

01 июня 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что проблема зерна стоит на повестке дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за антироссийских санкций и заблокированных украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с представителями турецкого МИД по вопросу зерна. «Проблема зерна постоянно на повестке дня стоит. По разным каналам идет обсуждение темы. Потенциально мы находимся на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков — нас — и связанное с действиями украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам, не отгружают пшеницу. Однако Россия никак этому не препятствует», — пояснил он на конференц-колле. Западные страны неоднократно обвиняли Россию в блокировке поставок зерна из украинских портов. Ранее министр экономического развития Германии Свенья Шульце заявила, что миру грозит самый сильный, со времен Второй мировой войны, голод, и вынужденная спецоперация России на Украине его якобы усугубляет. Однако власти РФ сообщали, что не препятствует вывозу зерна, но грузоперевозки опасны из-за дрейфующих мин, которые ранее установили в портах ВСУ и нацбаты. При этом российские военные каждый день открывают гумкоридоры на проблемных участках. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Из-за антироссийских санкций и заблокированных украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с представителями турецкого МИД по вопросу зерна. «Проблема зерна постоянно на повестке дня стоит. По разным каналам идет обсуждение темы. Потенциально мы находимся на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков — нас — и связанное с действиями украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам, не отгружают пшеницу. Однако Россия никак этому не препятствует», — пояснил он на конференц-колле. Западные страны неоднократно обвиняли Россию в блокировке поставок зерна из украинских портов. Ранее министр экономического развития Германии Свенья Шульце заявила, что миру грозит самый сильный, со времен Второй мировой войны, голод, и вынужденная спецоперация России на Украине его якобы усугубляет. Однако власти РФ сообщали, что не препятствует вывозу зерна, но грузоперевозки опасны из-за дрейфующих мин, которые ранее установили в портах ВСУ и нацбаты. При этом российские военные каждый день открывают гумкоридоры на проблемных участках.