Власти Херсона заявили о разгроме ВСУ

03 июня 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Заявления о вторжении ВСУ в Херсон — это чистый популизм, заявил замглавы администрации региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России отбили все попытки ВСУ вторгнуться в Херсонскую область. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мы полностью контролируем территорию Херсонской области. Все заявления, которые делаются о захвате, — это чистый популизм. Это все не соответствует действительности. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем войск Российской Федерации», — сказал Стремоусов РИА «Новости». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В ходе нее российской армии удалось взят под полный контроль всю территорию Херсонской области, передает «Национальная служба новостей». Позже глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута заявил украинским СМИ, якобы ВСУ освободили 20 населенных пунктов региона. Сам Лагута ранее сбежал из региона после прихода российской армии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России отбили все попытки ВСУ вторгнуться в Херсонскую область. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мы полностью контролируем территорию Херсонской области. Все заявления, которые делаются о захвате, — это чистый популизм. Это все не соответствует действительности. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем войск Российской Федерации», — сказал Стремоусов РИА «Новости». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В ходе нее российской армии удалось взят под полный контроль всю территорию Херсонской области, передает «Национальная служба новостей». Позже глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута заявил украинским СМИ, якобы ВСУ освободили 20 населенных пунктов региона. Сам Лагута ранее сбежал из региона после прихода российской армии.