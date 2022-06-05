В Нефтеюганске на АЗС произошел пожар
На автозаправочной станции в Нефтеюганске произошел пожар. Загорелся КАМАЗ, находящийся рядом с бензоколонкой, после чего пожар перекинулся на само здание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«Поступило сообщение о возгорании автомобиля КАМАЗ недалеко от АЗС на объездной. Через пять минут прибыло первое подразделение и ликвидировало открытое горение. Привлекалось три единицы техники и 13 человек личного состава», — сказали в МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавших нет.
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