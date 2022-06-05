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В Нефтеюганске загорелась АЗС. Видео

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В Нефтеюганске на АЗС произошел пожар Фото:

На автозаправочной станции в Нефтеюганске произошел пожар. Загорелся КАМАЗ, находящийся рядом с бензоколонкой, после чего пожар перекинулся на само здание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Поступило сообщение о возгорании автомобиля КАМАЗ недалеко от АЗС на объездной. Через пять минут прибыло первое подразделение и ликвидировало открытое горение. Привлекалось три единицы техники и 13 человек личного состава», — сказали в МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавших нет.

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На автозаправочной станции в Нефтеюганске произошел пожар. Загорелся КАМАЗ, находящийся рядом с бензоколонкой, после чего пожар перекинулся на само здание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Поступило сообщение о возгорании автомобиля КАМАЗ недалеко от АЗС на объездной. Через пять минут прибыло первое подразделение и ликвидировало открытое горение. Привлекалось три единицы техники и 13 человек личного состава», — сказали в МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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