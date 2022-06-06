06 июня 2022

ХМАО войдет в Ассоциацию инновационных регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о вхождении в ассоциацию будет подписано на ПМЭФ Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. Встреча прошла в рамках международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске, сообщается на официальном сайте правительства округа.

«На полях Петербургского международного экономического форума, который пройдет 15—18 июня, правительство ХМАО и Ассоциация инновационных регионов России подпишут соответствующее соглашение. Этому предшествовала полугодовая работа», — передает слова Ивана Федотова пресс-служба правительства округа.

ХМАО получит содействие инновационному и экономическому развитию, через комплексное представление интересов региона на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. По словам главы ХМАО, регион с помощью ассоциации получает еще один канал для коммуникаций с потенциальными партнерами.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатору Югры Наталье Комаровой предложили создать в ХМАО центр по производству компьютерных чипов. С таким предложением на международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске выступил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов,

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. Встреча прошла в рамках международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске, сообщается на официальном сайте правительства округа. «На полях Петербургского международного экономического форума, который пройдет 15—18 июня, правительство ХМАО и Ассоциация инновационных регионов России подпишут соответствующее соглашение. Этому предшествовала полугодовая работа», — передает слова Ивана Федотова пресс-служба правительства округа. ХМАО получит содействие инновационному и экономическому развитию, через комплексное представление интересов региона на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. По словам главы ХМАО, регион с помощью ассоциации получает еще один канал для коммуникаций с потенциальными партнерами. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатору Югры Наталье Комаровой предложили создать в ХМАО центр по производству компьютерных чипов. С таким предложением на международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске выступил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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