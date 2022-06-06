06 июня 2022

Комаровой предложили создать в ХМАО производство чипов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре предложили создать производство компьютерных чипов Фото:

Губернатору Югры Наталье Комаровой предложили создать в ХМАО центр по производству компьютерных чипов. С таким предложением на международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске выступил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, передает корреспондент URA.RU.

«Всего три точки в мире, где выпускают чипы. Ну, давайте сделаем четвертую. Вот смотрите Ханты-Мансийск. Не так далеко Якутия, там добывают алмазы. А какое количество индийских компаний сидят в Якутске и гранят алмазы. Вот здесь есть сырье в виде великолепной экологии, в виде прекрасных специалистов, которые есть и точно приедут при необходимости. Мы научились таким словам как локализации, привлечение. Здесь надо сделать центр по производству чипов и это точно нам по зубам. И это будет не просто цифровая столица России, это будет точка, где будут производиться эти вещи. Нужно скомпоновать производственную базу, стоит это недорого. Наталья Владимировна [Комарова губернатор ХМАО], обращаюсь к вам, киньте клич, сами придут», — предложил Бельянинов.

Губернатор ХМАО во время пленарного заседания IT-форума отношения к этой идее не высказала, но заявила, что Югра предпринимает активные шаги в плане импортозамещения программного обеспечения. «Мы будем использовать инфраструктуру специальную для этого, разработкой и внедрением программного обеспечения сотрудников уже задействованных на производстве, адаптацией к новым программным средам. Мы планируем что до 2025 года выполним те задачи, которые мы ставим по замещению и не столько копированием, а развитием, опережением, идеологией, чтобы идти на встречу с прогрессивными предложениями, нацеленными уже на следующий период», — рассказала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что во время форума уральский полпред Владимир Якушев обозначил реальный кадровый дефицит IT-компаний в УрФО. По его словам, он составляет один процент.

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Губернатору Югры Наталье Комаровой предложили создать в ХМАО центр по производству компьютерных чипов. С таким предложением на международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске выступил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, передает корреспондент URA.RU. «Всего три точки в мире, где выпускают чипы. Ну, давайте сделаем четвертую. Вот смотрите Ханты-Мансийск. Не так далеко Якутия, там добывают алмазы. А какое количество индийских компаний сидят в Якутске и гранят алмазы. Вот здесь есть сырье в виде великолепной экологии, в виде прекрасных специалистов, которые есть и точно приедут при необходимости. Мы научились таким словам как локализации, привлечение. Здесь надо сделать центр по производству чипов и это точно нам по зубам. И это будет не просто цифровая столица России, это будет точка, где будут производиться эти вещи. Нужно скомпоновать производственную базу, стоит это недорого. Наталья Владимировна [Комарова губернатор ХМАО], обращаюсь к вам, киньте клич, сами придут», — предложил Бельянинов. Губернатор ХМАО во время пленарного заседания IT-форума отношения к этой идее не высказала, но заявила, что Югра предпринимает активные шаги в плане импортозамещения программного обеспечения. «Мы будем использовать инфраструктуру специальную для этого, разработкой и внедрением программного обеспечения сотрудников уже задействованных на производстве, адаптацией к новым программным средам. Мы планируем что до 2025 года выполним те задачи, которые мы ставим по замещению и не столько копированием, а развитием, опережением, идеологией, чтобы идти на встречу с прогрессивными предложениями, нацеленными уже на следующий период», — рассказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что во время форума уральский полпред Владимир Якушев обозначил реальный кадровый дефицит IT-компаний в УрФО. По его словам, он составляет один процент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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