«Ъ»: ЦИК утвердила правила игры на ближайших выборах в РФ

09 июня 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Выборы в России запланированы на 11 сентября 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила документы, регулирующие дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на ближайшие выборы. В ЦИК также утвердили многодневное голосование. Решение было принято 8 июня на заседании Центризбиркома. «Центризбирком на заседании 8 июня принял в окончательном виде документы, регулирующие дистанционное электронное голосование, а также определил регионы, где оно будет применяться. Кроме того, ЦИК принял постановление о проведении многодневного голосования, оставив решение о его применении за регионами. По мнению экспертов, большинство на выборах-2022 возьмет „Единая Россия“, а шансов на успех у кандидатов, негативно относящихся к специальной операции на Украине, просто не будет», — сообщает газета « Коммерсант ». По информации газеты, ДЭГ пройдет в Московской, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Псковской, Калужской и Курской областях. Трехдневное голосование пока что утверждено только в Карелии. Ранее ЦИК сообщал о планах расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. СМИ сообщали, что выборы этого года могут перенести, однако в Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждается, пишет RT. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о единых правилах электронного голосования, сообщает «Национальная служба новостей». 11 сентября 2022 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила документы, регулирующие дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на ближайшие выборы. В ЦИК также утвердили многодневное голосование. Решение было принято 8 июня на заседании Центризбиркома. «Центризбирком на заседании 8 июня принял в окончательном виде документы, регулирующие дистанционное электронное голосование, а также определил регионы, где оно будет применяться. Кроме того, ЦИК принял постановление о проведении многодневного голосования, оставив решение о его применении за регионами. По мнению экспертов, большинство на выборах-2022 возьмет „Единая Россия“, а шансов на успех у кандидатов, негативно относящихся к специальной операции на Украине, просто не будет», — сообщает газета «Коммерсант». По информации газеты, ДЭГ пройдет в Московской, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Псковской, Калужской и Курской областях. Трехдневное голосование пока что утверждено только в Карелии. Ранее ЦИК сообщал о планах расширить применение онлайн-голосования в регионах в 2022 году. СМИ сообщали, что выборы этого года могут перенести, однако в Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждается, пишет RT. 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о единых правилах электронного голосования, сообщает «Национальная служба новостей». 11 сентября 2022 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня.