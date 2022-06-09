Семье челябинского экс-губернатора выставили счет на миллиард

Всего лишь два кредитора рассчитывают получить с бизнес-империи семьи Бориса Дубровского почти миллиард рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Порядка миллиарда рублей требуют от семейного актива экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Кредит Урал Банк» (КУБ). Это следует из базы судебных дел. Компания ПО «Монтажник», к которой предъявлены претензии, признана банкротом и находится под конкурсным управлением.

«В судебном заседании представитель заявителя (ММК) заявил об уточнении заявленных требований, а именно просил включить в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 614 млн 341 тысячу рублей, в том числе 614 млн 209 тысяч рублей — стоимости не смонтированного оборудования, 131 тысячи 886 рублей штрафа. Суд в порядке ст. 49 АПК РФ принял уточнение заявленных требований», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Кроме того, как следует из определения Арбитражного суда Уральского округа, еще 342,5 млн рублей намерен получить от компании-банкрота АО «КредитУралБанк». Соответствующее требование о включении в реестр кредиторов сейчас рассматривается в судебных инстанциях, сейчас заявителю предложено представить дополнительные документы.

«Компания предъявила свои требования к ПО „Монтажник“ в рамках инициированной третьей стороной процедуры о признании несостоятельности фирмы», — пояснил URA.RU представитель ММК. Дубровские от общения со СМИ отказываются. Также воздерживаются от комментариев, обосновывая это банковской тайной, в АО «КУБ».

Дубровские приобрели «Монтажник» в 2018 году, когда глава семейства был губернатором Челябинской области. Фирма освоила несколько миллиардов рублей из областного бюджета в ходе строительства в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Стройку пришлось остановить, связанные с ней злоупотребления стали поводом для возбуждения уголовного дела. В 2020 году суд вынес решение о банкротстве «Монтажника». Бывший директор фирмы Алексей Павлюк арестован. Обвиняемый по семи статьям УК РФ топ-менеджер обвинил в проблемах компании бывших работодателей. Уже после помещения Павлюка в СИЗО дочь бывшего губернатора Анна Дубровская добилась признания его долга перед собой в 213 млн рублей.

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