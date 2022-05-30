Дочь челябинского экс-губернатора отобрала 213 млн у менеджера

Пока экс-директор ПО «Монтажник» Алексей Павлюк возмущался семьей экс-губернатора, дочь Бориса Дубровского отсудила у него огромные деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анна Дубровская, дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского добилась признания долга на сумму более 213 млн рублей бывшего директора семейной фирмы ПО «Монтажник» Алексея Павлюка. Соответствующее решение принял суд в Магнитогорске.

«Исковые требования Дубровской А.Б. к Павлюку А.Ю. о взыскании денежных средств удовлетворить. Взыскать с Павлюка в пользу Дубровской по договору об открытии кредитной линии „под лимит задолженности“ от 04 февраля 2020 года сумму основного долга в размере 209 млн 234 тыс. 355 рублей 54 копеек, проценты по состоянию на 13 августа 2020 года в размере 4 млн 298 тыс. рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 60 тысяч рублей. Всего 213 млн 592 тыс. 458 рублей 34 копейки», — говорится в определении Правобережного районного суда Магнитогорска (есть в распоряжении URA.RU).

Реализации судебного решения мешают два обстоятельства. Суд в Москве по иску «Совкомбанка» уже признал Павлюка банкротом. Его долг перед кредитной организацией достигает порядка 190 млн рублей. Кроме того, по итогам руководства «Монтажником» бывший топ-менеджер находится в СИЗО: ему предъявлены обвинения сразу по семи статьям УК РФ, включая мошеннические действия и невыплату зарплаты сотрудникам. Павлюк открыто обвиняет в развале компании и ее миллиардных долгах представителей семьи Дубровских. Сами они отказываются от комментариев, связанных с банкротством фирмы.

Предполагалось, что после покупки Дубровскими в 2017 году ПО «Монтажник» компания займется строительством конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС, намеченных в Челябинске на 2020 год. После освоения нескольких миллиардов рублей из бюджета области стройку пришлось остановить. Сейчас причины этого выясняются в рамках уголовного дела. Осенью 2020 года «Монтажник» обанкротился, его долги оцениваются в 1,5-2 млрд рублей.

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