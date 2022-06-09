Запад боится, что РФ получит их передовые военные технологии

10 июня 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

В западных странах боятся, что в ходе спецоперации на Украине передовые технологии будут перехвачены Россией Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie В западных странах выразили опасения по поводу поставок новейшего вооружения на территорию Украины. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на источники. Там полагают, что Россия может получить их в ходе захвата оборудования. «В то время как новое поколение оружия западного производства поступает на передовые позиции Украины, страны-доноры оценивают риск раскрытия секретных технологий российским военным в случае захвата оборудования», — сообщает Defense News позицию стран запада. Они также уточнили, что эти риски связаны с тем, что на Украине заканчиваются запасы советского вооружения, а киевская власть продолжает запрашивать оружие у западных стран. Источник издания пояснил, что произойдет в случае захвата технологий запада. По его словам, в таком варианте российские войска получат возможность изучить принципы работы оружия и разработать системы защиты и противодействия ему. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Страны Запада помогают Киеву вооружением. США одобрили предоставление финансовой помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. В Белом доме заявляли, что передают Украине только средства для обороны, пишет RT. Норвегия передала 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль» вместо более мощных зенитных ракетных комплексов NASAMS. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

В западных странах выразили опасения по поводу поставок новейшего вооружения на территорию Украины. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на источники. Там полагают, что Россия может получить их в ходе захвата оборудования. «В то время как новое поколение оружия западного производства поступает на передовые позиции Украины, страны-доноры оценивают риск раскрытия секретных технологий российским военным в случае захвата оборудования», — сообщает Defense News позицию стран запада. Они также уточнили, что эти риски связаны с тем, что на Украине заканчиваются запасы советского вооружения, а киевская власть продолжает запрашивать оружие у западных стран. Источник издания пояснил, что произойдет в случае захвата технологий запада. По его словам, в таком варианте российские войска получат возможность изучить принципы работы оружия и разработать системы защиты и противодействия ему. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Страны Запада помогают Киеву вооружением. США одобрили предоставление финансовой помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. В Белом доме заявляли, что передают Украине только средства для обороны, пишет RT. Норвегия передала 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль» вместо более мощных зенитных ракетных комплексов NASAMS.