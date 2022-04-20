Норвегия передала Украине устаревшие ЗРК вместо мощного оружия

Владимир Зеленский просил у Норвегии NASAMS, которые превосходят «Мистрали» по мощности Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Хельсинки передало Украине 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Норвегии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Хельсинки передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS — более мощную норвежско-американскую разработку, которую также можно использовать для уничтожения крылатых ракет.

«Норвегия передала Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов „Мистраль“», — передает Reuters. «Мистрали» были приняты на вооружение во Франции еще в 1987 году. Предназначен для защиты сухопутных войск от самолетов и боевых вертолетов, которые выполняют полеты на малых высотах. Обе модификации «Мистралей» стоят на вооружении 25 стран мира.

Ранее Зеленский в своем обращении попросил Норвегию предоставить Киеву противовоздушные системы NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун». В отличие от «Мистралей», NASAMS способы поражать воздушные цели на средних высотах. Современная версия NASAMS-3 может перехватывать маневрирующие баллистические цели.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия планирует передать Украине бронетранспортеры Marder, которые производились в 1970-е годы. Всего Берлин собирался поставить 100 списанных машин. При этом в немецкой армии их успели заменить на БМП Puma. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страны ЕС и США поставляют Украине «не то оружие» и идет оно «слишком долго».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии».

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