В Челябинской области появились первые стобалльники по ЕГЭ

В Челябинской области стали известны первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сразу по трем предметам — географии, литературе и химии. Как сообщили URA.RU 10 июня в региональном министерстве образования, высший балл получили 29 выпускников.
«Мы утвердили результаты ЕГЭ по предметам, которые наши выпускники сдавали в первый день основного периода. Высший балл получили 29 южноуральцев: 15 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, а стобалльниками по литературе стали 14 участников ЕГЭ», — сообщила первый замминистра образования и науки области Елена Коузова.
Среди стобалльников — выпускники из Аши, Еманжелинска, Коркино, Челябинска, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска и Трехгорного. В минобре отмечают, что участники ЕГЭ 2022 года Челябинской области получили результаты, сопоставимые с результатами прошлого года и эти результаты достаточны для поступления в вузы страны.
В Челябинской области стали известны первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сразу по трем предметам — географии, литературе и химии. Как сообщили URA.RU 10 июня в региональном министерстве образования, высший балл получили 29 выпускников. «Мы утвердили результаты ЕГЭ по предметам, которые наши выпускники сдавали в первый день основного периода. Высший балл получили 29 южноуральцев: 15 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, а стобалльниками по литературе стали 14 участников ЕГЭ», — сообщила первый замминистра образования и науки области Елена Коузова. Среди стобалльников — выпускники из Аши, Еманжелинска, Коркино, Челябинска, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска и Трехгорного. В минобре отмечают, что участники ЕГЭ 2022 года Челябинской области получили результаты, сопоставимые с результатами прошлого года и эти результаты достаточны для поступления в вузы страны. Ранее челябинских выпускников выгнали с ЕГЭ без права пересдачи. У двоих школьников были обнаружены шпаргалки во время сдачи экзамена по обществознанию.