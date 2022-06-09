09 июня 2022

В Челябинской области появились первые стобалльники по ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, парта, выпускники , тест, равнодушие
Отличники ЕГЭ появились в восьми городах области Фото:

В Челябинской области стали известны первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сразу по трем предметам — географии, литературе и химии. Как сообщили URA.RU 10 июня в региональном министерстве образования, высший балл получили 29 выпускников.

«Мы утвердили результаты ЕГЭ по предметам, которые наши выпускники сдавали в первый день основного периода. Высший балл получили 29 южноуральцев: 15 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, а стобалльниками по литературе стали 14 участников ЕГЭ», — сообщила первый замминистра образования и науки области Елена Коузова.

Среди стобалльников — выпускники из Аши, Еманжелинска, Коркино, Челябинска, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска и Трехгорного. В минобре отмечают, что участники ЕГЭ 2022 года Челябинской области получили результаты, сопоставимые с результатами прошлого года и эти результаты достаточны для поступления в вузы страны.

Ранее челябинских выпускников выгнали с ЕГЭ без права пересдачи. У двоих школьников были обнаружены шпаргалки во время сдачи экзамена по обществознанию.

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В Челябинской области стали известны первые результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сразу по трем предметам — географии, литературе и химии. Как сообщили URA.RU 10 июня в региональном министерстве образования, высший балл получили 29 выпускников. «Мы утвердили результаты ЕГЭ по предметам, которые наши выпускники сдавали в первый день основного периода. Высший балл получили 29 южноуральцев: 15 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, а стобалльниками по литературе стали 14 участников ЕГЭ», — сообщила первый замминистра образования и науки области Елена Коузова. Среди стобалльников — выпускники из Аши, Еманжелинска, Коркино, Челябинска, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска и Трехгорного. В минобре отмечают, что участники ЕГЭ 2022 года Челябинской области получили результаты, сопоставимые с результатами прошлого года и эти результаты достаточны для поступления в вузы страны. Ранее челябинских выпускников выгнали с ЕГЭ без права пересдачи. У двоих школьников были обнаружены шпаргалки во время сдачи экзамена по обществознанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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