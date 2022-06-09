Челябинских выпускников выгнали с ЕГЭ без права пересдачи

В Челябинской области двух участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили с экзамена по обществознанию без права пересдачи в этом году. Как сообщили URA.RU в региональном министерстве образовании, у выпускников были обнаружены шпаргалки.
«Проведение экзамена по обществознанию в регионе прошло в штатном режиме. Но, к сожалению, не обошлось без удалений. Два участника удалены с экзамена без права пересдачи в этом году за наличие шпаргалок», — заявили URA.RU в пресс-службе министерства.
Для проведения экзамена по обществознанию в регионе был открыт 71 пункт проведения, работу написали 5 тыс. 614 человек. Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 24 июня.
Основные экзамены для одиннадцатиклассников по ЕГЭ стартовали в регионе 26 мая и продлятся до 2 июля. Выпускники региона уже сдали ЕГЭ по географии, литературе, химии, русскому языку, математике, истории и физике. Следующий экзамен состоится 14 июня. В этот день участникам экзаменов предстоит написать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам (письменная часть).
Ранее челябинские выпускники уже попадались на госэкзаменах со шпаргалками. 6 июня были выявлены нарушения порядка проведения экзамена в Кунашакском муниципальном районе и с экзаменов были удалены два участника.
В Челябинской области двух участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили с экзамена по обществознанию без права пересдачи в этом году. Как сообщили URA.RU в региональном министерстве образовании, у выпускников были обнаружены шпаргалки. «Проведение экзамена по обществознанию в регионе прошло в штатном режиме. Но, к сожалению, не обошлось без удалений. Два участника удалены с экзамена без права пересдачи в этом году за наличие шпаргалок», — заявили URA.RU в пресс-службе министерства. Для проведения экзамена по обществознанию в регионе был открыт 71 пункт проведения, работу написали 5 тыс. 614 человек. Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 24 июня. Основные экзамены для одиннадцатиклассников по ЕГЭ стартовали в регионе 26 мая и продлятся до 2 июля. Выпускники региона уже сдали ЕГЭ по географии, литературе, химии, русскому языку, математике, истории и физике. Следующий экзамен состоится 14 июня. В этот день участникам экзаменов предстоит написать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам (письменная часть). Ранее челябинские выпускники уже попадались на госэкзаменах со шпаргалками. 6 июня были выявлены нарушения порядка проведения экзамена в Кунашакском муниципальном районе и с экзаменов были удалены два участника.