13 июня 2022

Тюменские студенты не успевают использовать льготу от властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , жд вокзал, поезд
Скидки на ж/д-билеты действуют ограниченный срок, которого студентам не хватает Фото:

Тюменские студенты, для которых учеба продолжается до конца июня, не могут воспользоваться правительственной льготой на проезд в пригородных поездах, так как срок ее действия ограничен. Об этом жители сообщают в социальных сетях.

«Почему студентам, которые учатся до 30 июня, студенческий билет на ж/д-билеты действует только до 15 июня. Кто это придумал?» — такой пост авторства жительницы Ишима (Тюменская область) Алены Тороповой-Самусевой появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».

Речь идет о мере поддержки, которую в январе 2021 года для студентов и школьников установили власти Тюменской области. Согласно постановлению, при покупке билетов на железнодорожный транспорт они получают скидку в 50%. Однако действует льгота в ограниченный период: с 1 января по 15 июня, и с 1 сентября по 31 декабря.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб правительства области. Ответ ожидается.

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Тюменские студенты, для которых учеба продолжается до конца июня, не могут воспользоваться правительственной льготой на проезд в пригородных поездах, так как срок ее действия ограничен. Об этом жители сообщают в социальных сетях. «Почему студентам, которые учатся до 30 июня, студенческий билет на ж/д-билеты действует только до 15 июня. Кто это придумал?» — такой пост авторства жительницы Ишима (Тюменская область) Алены Тороповой-Самусевой появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте». Речь идет о мере поддержки, которую в январе 2021 года для студентов и школьников установили власти Тюменской области. Согласно постановлению, при покупке билетов на железнодорожный транспорт они получают скидку в 50%. Однако действует льгота в ограниченный период: с 1 января по 15 июня, и с 1 сентября по 31 декабря. URA.RU направило запрос в оперативный штаб правительства области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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