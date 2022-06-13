Тюменские студенты не успевают использовать льготу от властей

Скидки на ж/д-билеты действуют ограниченный срок, которого студентам не хватает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские студенты, для которых учеба продолжается до конца июня, не могут воспользоваться правительственной льготой на проезд в пригородных поездах, так как срок ее действия ограничен. Об этом жители сообщают в социальных сетях.

«Почему студентам, которые учатся до 30 июня, студенческий билет на ж/д-билеты действует только до 15 июня. Кто это придумал?» — такой пост авторства жительницы Ишима (Тюменская область) Алены Тороповой-Самусевой появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».

Речь идет о мере поддержки, которую в январе 2021 года для студентов и школьников установили власти Тюменской области. Согласно постановлению, при покупке билетов на железнодорожный транспорт они получают скидку в 50%. Однако действует льгота в ограниченный период: с 1 января по 15 июня, и с 1 сентября по 31 декабря.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб правительства области. Ответ ожидается.