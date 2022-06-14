С начала года в регионе ввели в эксплуатацию 132 тысячи квадратных метров жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За год ввод в действие жилых домов в Курганской области увеличился более чем в два раза. В январе—мае 2022 года в регионе введено в эксплуатацию около 132 тысяч квадратных метров. Такие данные приводятся на сайте Свердловскстата.

«Ввод в действие жилых домов в Курганской области. Январь—май 2022 года. Всего введено 131,9 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуальное строительство — 94,1. К соответствующему периоду предыдущего года ввод жилья увеличился на 63,9%», — говорится в таблице.

За январь—май прошлого года в эксплуатацию было введено 80,5 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуальное строительство — более 75 тысяч. Всего за 2021 год было введено более 280 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область заняла 45-е место в рейтинге регионов России по доступности приобретения жилья. По данным экспертов, чтобы купить «двушку» курганским семьям нужно копить более восьми лет. Также тысячи курганцев ждут новые квартиры больше 10 лет. В очереди на жилье в регионе находятся почти 18 тысяч нуждающихся семей.

В январе—мае 2022 года в эксплуатацию ввели на 51 тысячу квадратных метров жилья больше, чем за аналогичный период прошлого года