Тысячи курганцев ждут новые квартиры больше 10 лет

В очереди на жилье в регионе находятся почти 18 тыс. семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 7,5 тыс. семей не менее десяти лет находятся в очереди нуждающихся в жилых помещениях. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата.

«На конец 2021 года в Курганской области на очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояло 17 719 семей. В течение года принято на учет для получения жилья 690 семей. Из общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 42,6 процента ожидают квартиру десять лет и более», — указано в отчете.

Около 3,8% семей из тех, кто находится в этой очереди, живут в коммунальных квартирах, 5,7% — в общежитиях, 3,2% — в зданиях аварийного жилфонда. В 2021 году 450 семей из очереди смогли получить новые квартиры или улучшить жилищные условия. Из них 263 семьи — это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Ранее стало известно, что в Кургане средняя стоимость квадратного метра в новых домах за полтора месяца выросла почти на 25 тыс. рублей. При этом стоимость вторичного жилья практически не изменилась.