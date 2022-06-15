Путин поручил оздоровить бывшую компанию Чубайса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2015. Стенды. Санкт-Петербург, роснано
Путин предложил оздоровить «Роснано» Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правления компании «Роснано» Сергею Куликову оздоровить финансовую ситуацию в компании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава компании рассказал, что команду «Роснано» перезагрузили, пригласили молодых специалистов и намерены заниматься новыми проектами в разных областях. «Мы с Вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — отметил в ходе беседы Путин.

В декабре 2020 года Путин предложил Куликову, занимавшему пост зампреда Военно-промышленной комиссии, возглавить «Роснано», пишет «Ридус». «Роснано» до этого возглавлял Анатолий Чубайс. Он работал в этой должности с 2008 года.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правления компании «Роснано» Сергею Куликову оздоровить финансовую ситуацию в компании. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава компании рассказал, что команду «Роснано» перезагрузили, пригласили молодых специалистов и намерены заниматься новыми проектами в разных областях. «Мы с Вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — отметил в ходе беседы Путин. В декабре 2020 года Путин предложил Куликову, занимавшему пост зампреда Военно-промышленной комиссии, возглавить «Роснано», пишет «Ридус». «Роснано» до этого возглавлял Анатолий Чубайс. Он работал в этой должности с 2008 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...