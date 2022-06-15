Путин поручил оздоровить бывшую компанию Чубайса

15 июня 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Путин предложил оздоровить «Роснано» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правления компании «Роснано» Сергею Куликову оздоровить финансовую ситуацию в компании. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава компании рассказал, что команду «Роснано» перезагрузили, пригласили молодых специалистов и намерены заниматься новыми проектами в разных областях. «Мы с Вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — отметил в ходе беседы Путин. В декабре 2020 года Путин предложил Куликову, занимавшему пост зампреда Военно-промышленной комиссии, возглавить «Роснано», пишет «Ридус». «Роснано» до этого возглавлял Анатолий Чубайс. Он работал в этой должности с 2008 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правления компании «Роснано» Сергею Куликову оздоровить финансовую ситуацию в компании. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава компании рассказал, что команду «Роснано» перезагрузили, пригласили молодых специалистов и намерены заниматься новыми проектами в разных областях. «Мы с Вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — отметил в ходе беседы Путин. В декабре 2020 года Путин предложил Куликову, занимавшему пост зампреда Военно-промышленной комиссии, возглавить «Роснано», пишет «Ридус». «Роснано» до этого возглавлял Анатолий Чубайс. Он работал в этой должности с 2008 года.