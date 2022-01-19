«Роснано» начало избавляться от последствий правления Чубайса

«Роснано» накопило долги при руководстве Анатолия Чубайса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госкорпорация «Роснано» подписала соглашение с ПАО «Совкомбанк» о досрочном погашении крупного кредита. Всего банку будет возвращено 15 млрд рублей, сообщают в корпорации. Эти долги образовались при прежнем руководителе корпорации Анатолии Чубайсе.

«„Роснано“ заключило первое соглашение по долговым обязательствам компании с крупнейшим кредитором — ПАО „Совкомбанк“. Документы подписаны 30 декабря 2021 года и предусматривают досрочное погашение банку кредита в размере 15 млрд рублей, а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по кредиту», — цитирует ТАСС сообщение госкорпорации.

На середину 2021 года обязательства «Роснано» по облигационным займам составляли в районе 58 млрд рублей, а по банковским кредитам — более 76 млрд. Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 2021 года заявлял, что компания имеет госгарантии, но должна работать по рыночным законам и самостоятельно решать вопросы с кредиторами.

«Роснано» до декабря 2020 года возглавлял Анатолий Чубайс. Финансовые проблемы госкорпорации возникли из-за того, что ее венчурные проекты финансировались за счет дорогих кредитов, отмечал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, возглавлявший совет директоров компании в 2015—2021 годах.

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