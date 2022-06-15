15 июня 2022

Под Курганом продается коттедж с банным чаном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Стоимость коттеджа с общей площадью 600 кв.м составляет 18 млн рублей Фото:

Возле Кургана в элитном поселке выставили на продажу коттедж с общей площадью 600 квадратных метров. На участке размещено два жилых дома, гостевой дом, баня и банный чан. Стоимость коттеджа составляет 18 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается коттедж рядом с городом в шикарном сосновом бору. Коттеджный поселок Лагуна. На участке 47 соток размещено два жилых дома, один кирпичный двухэтажный. Баня 65 м² с банным чаном, массажной комнатой, парная с гималайской солью, дом для сторожа, второй дом гостевой 200 м² с пятью комнатами и мини-кухней. Общая площадь застройки 600 кв. м. Стоимость — 18 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Также на Avito указано, что в кирпичном доме на втором этаже расположены три спальни, в каждой санузел и гардеробная. На первом этаже кухня 20 кв. м., столовая 25 кв.м и гостиная 80 кв. м. На территории коттеджа установлена большая детская площадка, беседки для отдыха и мангальная зона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане продают коттедж с уникальным камином. Площадь коттеджа составляет 258 квадратных метров. Стоимость дома 17,5 млн рублей.

Под Курганом продается коттедж с общей площадью 600 квадратных метров
Стоимость коттеджа составляет 18 000 000 рублей
На территории коттеджа расположена баня, банный чан, массажная комната и парная с гималайской солью
Во дворе находится большая детская площадка, беседки для отдыха и мангальная зона

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Возле Кургана в элитном поселке выставили на продажу коттедж с общей площадью 600 квадратных метров. На участке размещено два жилых дома, гостевой дом, баня и банный чан. Стоимость коттеджа составляет 18 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается коттедж рядом с городом в шикарном сосновом бору. Коттеджный поселок Лагуна. На участке 47 соток размещено два жилых дома, один кирпичный двухэтажный. Баня 65 м² с банным чаном, массажной комнатой, парная с гималайской солью, дом для сторожа, второй дом гостевой 200 м² с пятью комнатами и мини-кухней. Общая площадь застройки 600 кв. м. Стоимость — 18 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Также на Avito указано, что в кирпичном доме на втором этаже расположены три спальни, в каждой санузел и гардеробная. На первом этаже кухня 20 кв. м., столовая 25 кв.м и гостиная 80 кв. м. На территории коттеджа установлена большая детская площадка, беседки для отдыха и мангальная зона. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане продают коттедж с уникальным камином. Площадь коттеджа составляет 258 квадратных метров. Стоимость дома 17,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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