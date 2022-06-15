Стоимость коттеджа с общей площадью 600 кв.м составляет 18 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле Кургана в элитном поселке выставили на продажу коттедж с общей площадью 600 квадратных метров. На участке размещено два жилых дома, гостевой дом, баня и банный чан. Стоимость коттеджа составляет 18 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается коттедж рядом с городом в шикарном сосновом бору. Коттеджный поселок Лагуна. На участке 47 соток размещено два жилых дома, один кирпичный двухэтажный. Баня 65 м² с банным чаном, массажной комнатой, парная с гималайской солью, дом для сторожа, второй дом гостевой 200 м² с пятью комнатами и мини-кухней. Общая площадь застройки 600 кв. м. Стоимость — 18 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Также на Avito указано, что в кирпичном доме на втором этаже расположены три спальни, в каждой санузел и гардеробная. На первом этаже кухня 20 кв. м., столовая 25 кв.м и гостиная 80 кв. м. На территории коттеджа установлена большая детская площадка, беседки для отдыха и мангальная зона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане продают коттедж с уникальным камином. Площадь коттеджа составляет 258 квадратных метров. Стоимость дома 17,5 млн рублей.

Под Курганом продается коттедж с общей площадью 600 квадратных метров Скрин с Avito

Стоимость коттеджа составляет 18 000 000 рублей Скрин с Avito

На территории коттеджа расположена баня, банный чан, массажная комната и парная с гималайской солью Скрин с Avito

Во дворе находится большая детская площадка, беседки для отдыха и мангальная зона Скрин с Avito