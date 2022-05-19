Площадь коттеджа составляет 258 квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продают одноэтажный коттедж, в котором, по словам хозяина, установлен единственный в своем роде камин. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан».

«Продаю дом, построенный по индивидуальному проекту. <…> Эксклюзивный и единственный в своем роде камин», — указано в объявлении.

Помимо основного здания на участке расположены баня-гостевой дом и гараж, площадь которых по 90 квадратных метров. Площадь коттеджа — 258 квадратных метров. Автор объявления оценил коттедж и участок, расположенный в центре поселка Увал, в 17,5 млн рублей.

Ранее в Кургане за 15,5 млн рублей продавали коттедж, в гостиной которого установлен фонтан. Недалеко от города, в Кетовском районе, за 19,7 млн рублей выставили на продажу коттедж, в котором есть кинотеатр площадью 40 квадратных метров.