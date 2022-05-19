19 мая 2022

В Кургане продают коттедж с уникальным камином. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Площадь коттеджа составляет 258 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Кургане продают одноэтажный коттедж, в котором, по словам хозяина, установлен единственный в своем роде камин. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан».

«Продаю дом, построенный по индивидуальному проекту. <…> Эксклюзивный и единственный в своем роде камин», — указано в объявлении.

Помимо основного здания на участке расположены баня-гостевой дом и гараж, площадь которых по 90 квадратных метров. Площадь коттеджа — 258 квадратных метров. Автор объявления оценил коттедж и участок, расположенный в центре поселка Увал, в 17,5 млн рублей.

Ранее в Кургане за 15,5 млн рублей продавали коттедж, в гостиной которого установлен фонтан. Недалеко от города, в Кетовском районе, за 19,7 млн рублей выставили на продажу коттедж, в котором есть кинотеатр площадью 40 квадратных метров.

Стоимость коттеджа оценили в 17,5 млн рублей
Фото:
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан»
Подписаться
В Кургане продают одноэтажный коттедж, в котором, по словам хозяина, установлен единственный в своем роде камин. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Продаю дом, построенный по индивидуальному проекту. <…> Эксклюзивный и единственный в своем роде камин», — указано в объявлении. Помимо основного здания на участке расположены баня-гостевой дом и гараж, площадь которых по 90 квадратных метров. Площадь коттеджа — 258 квадратных метров. Автор объявления оценил коттедж и участок, расположенный в центре поселка Увал, в 17,5 млн рублей. Ранее в Кургане за 15,5 млн рублей продавали коттедж, в гостиной которого установлен фонтан. Недалеко от города, в Кетовском районе, за 19,7 млн рублей выставили на продажу коттедж, в котором есть кинотеатр площадью 40 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...