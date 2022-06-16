Глава ДНР заявил о переломе в битве за Донбасс

16 июня 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

В скором времени ВС РФ и ДНР смогут обеспечить полную безопасность Донецкой республике, считает Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В спецоперации по освобождению Донбасса произошел переломный момент: украинская армия подавлена в военном и моральном отношении. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — передает слова Пушилина в ходе Петербургского международного экономического форума «Интерфакс». «В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс», — добавил глава Республики. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве основных целей российский лидер заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В спецоперации по освобождению Донбасса произошел переломный момент: украинская армия подавлена в военном и моральном отношении. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — передает слова Пушилина в ходе Петербургского международного экономического форума «Интерфакс». «В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс», — добавил глава Республики. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве основных целей российский лидер заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.