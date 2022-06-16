Глава ДНР заявил о переломе в битве за Донбасс

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Пушилин и Пасечник на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург
В скором времени ВС РФ и ДНР смогут обеспечить полную безопасность Донецкой республике, считает Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации по освобождению Донбасса произошел переломный момент: украинская армия подавлена в военном и моральном отношении. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — передает слова Пушилина в ходе Петербургского международного экономического форума «Интерфакс». «В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс», — добавил глава Республики.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве основных целей российский лидер заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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В спецоперации по освобождению Донбасса произошел переломный момент: украинская армия подавлена в военном и моральном отношении. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — передает слова Пушилина в ходе Петербургского международного экономического форума «Интерфакс». «В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс», — добавил глава Республики. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве основных целей российский лидер заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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