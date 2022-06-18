СК РФ установил причастных к расстрелу жителей командиров ВСУ

18 июня 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Подозреваемые в преступлениях против мирных жителей командиры ВСУ задержаны Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ установил личности двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к расстрелу мирных жителей в Донбассе. Оба командира задержаны. «По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта 2022 года лейтенант Масличенко в целях устрашения населения отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов. Также установлено, что 4 марта 2022 года Вахненко из вверенного ему автомата АК-74 произвел выстрел в не принимавшего участия в вооруженном конфликте и боевых действиях жителя н. п. Волонтеровка Донецкой Народной Республики, в результате чего он скончался. Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденно решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что против мирных жителей ЛНР и ДНР регулярно проводились карательные операции. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Следственный комитет РФ установил личности двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к расстрелу мирных жителей в Донбассе. Оба командира задержаны. «По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта 2022 года лейтенант Масличенко в целях устрашения населения отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов. Также установлено, что 4 марта 2022 года Вахненко из вверенного ему автомата АК-74 произвел выстрел в не принимавшего участия в вооруженном конфликте и боевых действиях жителя н. п. Волонтеровка Донецкой Народной Республики, в результате чего он скончался. Масличенко и Вахненко задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные действия», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденно решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что против мирных жителей ЛНР и ДНР регулярно проводились карательные операции.