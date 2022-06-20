Верховный атаман заявил о массовом выезде казаков на спецоперацию

20 июня 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Люди не старше 50 лет и с боевым опытом могут стать частью добровольческого батальона казаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки 90 добровольцев изъявили желание пополнить ряды второго батальона казачьего отряда «Дон». Об этом URA.RU рассказал верховный атаман «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Николай Дьяконов. Ранее казачий отряд «Дон» начал формировать второй батальон имени Архистратига Михаила. Это сообщение появилось в telegram-канале «Атаман». В нем говорится, что отряд ждет казаков-воинов, изъявивших желание принять участие в спецоперации по денацификации Украины. «За сутки откликнулось 90 человек. Этот из нашей организации. Казаки в основном. Получаем положительные отклики. На самом деле даже не ожидали, что такое количество казаков за сутки откликнется», — сказал Николай Дьяконов. Как рассказал верховный атаман, не все добровольцы имеют шанс попасть в батальон. «Естественно, нужно участие в боевых действиях. Не старше 50 лет. Да, есть люди, которые старше, не имеют боевой опыт, но хотят. К сожалению, мы отказываем», — добавил он. Дьяконов уточнил, что батальон носит именно добровольческий характер. «Обеспечиваем всем необходимым для того, чтобы они как настоящие военные. Мы обеспечиваем формой. Это добровольческий отряд. Мы не можем их обеспечить вооружением, потому что у нас его нет», — отметил собеседник агентства. Атаман подчеркнул, что перед добровольцами будет стоять задача по защите интересов российского государства. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

За сутки 90 добровольцев изъявили желание пополнить ряды второго батальона казачьего отряда «Дон». Об этом URA.RU рассказал верховный атаман «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Николай Дьяконов. Ранее казачий отряд «Дон» начал формировать второй батальон имени Архистратига Михаила. Это сообщение появилось в telegram-канале «Атаман». В нем говорится, что отряд ждет казаков-воинов, изъявивших желание принять участие в спецоперации по денацификации Украины. «За сутки откликнулось 90 человек. Этот из нашей организации. Казаки в основном. Получаем положительные отклики. На самом деле даже не ожидали, что такое количество казаков за сутки откликнется», — сказал Николай Дьяконов. Как рассказал верховный атаман, не все добровольцы имеют шанс попасть в батальон. «Естественно, нужно участие в боевых действиях. Не старше 50 лет. Да, есть люди, которые старше, не имеют боевой опыт, но хотят. К сожалению, мы отказываем», — добавил он. Дьяконов уточнил, что батальон носит именно добровольческий характер. «Обеспечиваем всем необходимым для того, чтобы они как настоящие военные. Мы обеспечиваем формой. Это добровольческий отряд. Мы не можем их обеспечить вооружением, потому что у нас его нет», — отметил собеседник агентства. Атаман подчеркнул, что перед добровольцами будет стоять задача по защите интересов российского государства.