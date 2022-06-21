SkyNews: Британия поддержала Россию в отказе от законов ЕС

22 июня 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Лондон рассчитывает упростить процедуру выдворения преступников из страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Великобритания вслед за Россией планирует отказаться от части правил Европейского суда по правам человека, таким образом, в большей степени поддержав решение РФ. Статья об этом вышла в издании SkyNews. «Британские суды не всегда должны следовать за Европейским судом по правам человека. Вместо этого в законодательстве говорится, что Верховный суд в Лондоне является высшим органом, принимающим решения по вопросам прав человека», — приводится предложение заместителя премьер-министра Великобритании Доминика Рааба. Помимо возможности оставлять решения ЕСПЧ без внимания, Лондон рассчитывает упростить процедуру выдворения преступников из страны, пишет агентство Nation News. В случае принятия закона Верховный суд, а не ЕСПЧ, как было ранее, станет конечной инстанцией по вопросам прав человека, дополняет «Федеральное агентство новостей». Россия 15 марта подала заявку о выходе из Совета Европы. Власти страны назвали ответственным за это решение страны НАТО, которые «все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок». Помимо прочего, РФ не планирует больше выплачивать ежегодный взнос в эту организацию из-за «беспрецедентного политического и санкционного давления». Соответственно, теперь в РФ больше не будут исполняться решения ЕСПЧ. Суд уже приостановил рассмотрение всех жалоб против государства. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Великобритания вслед за Россией планирует отказаться от части правил Европейского суда по правам человека, таким образом, в большей степени поддержав решение РФ. Статья об этом вышла в издании SkyNews. «Британские суды не всегда должны следовать за Европейским судом по правам человека. Вместо этого в законодательстве говорится, что Верховный суд в Лондоне является высшим органом, принимающим решения по вопросам прав человека», — приводится предложение заместителя премьер-министра Великобритании Доминика Рааба. Помимо возможности оставлять решения ЕСПЧ без внимания, Лондон рассчитывает упростить процедуру выдворения преступников из страны, пишет агентство Nation News. В случае принятия закона Верховный суд, а не ЕСПЧ, как было ранее, станет конечной инстанцией по вопросам прав человека, дополняет «Федеральное агентство новостей». Россия 15 марта подала заявку о выходе из Совета Европы. Власти страны назвали ответственным за это решение страны НАТО, которые «все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок». Помимо прочего, РФ не планирует больше выплачивать ежегодный взнос в эту организацию из-за «беспрецедентного политического и санкционного давления». Соответственно, теперь в РФ больше не будут исполняться решения ЕСПЧ. Суд уже приостановил рассмотрение всех жалоб против государства.