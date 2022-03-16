ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб, поданных в отношении властей РФ. Соответствующее заявление после выхода 16 марта России из состава Совета Европы сделали в суде.
«Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего Постановления для работы Суда», — говорится в заявлении на сайте суда. Речь о постановлении Комитета министров Совета Европы о выходе РФ из состава организации с 16 марта.
Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. На следующий день в организации удовлетворили это заявление, решение вступило в силу немедленно.
Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб, поданных в отношении властей РФ. Соответствующее заявление после выхода 16 марта России из состава Совета Европы сделали в суде. «Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего Постановления для работы Суда», — говорится в заявлении на сайте суда. Речь о постановлении Комитета министров Совета Европы о выходе РФ из состава организации с 16 марта. Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. На следующий день в организации удовлетворили это заявление, решение вступило в силу немедленно.