ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

Россияне пока не смогут жаловаться в ЕСПЧ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб, поданных в отношении властей РФ. Соответствующее заявление после выхода 16 марта России из состава Совета Европы сделали в суде.

«Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего Постановления для работы Суда», — говорится в заявлении на сайте суда. Речь о постановлении Комитета министров Совета Европы о выходе РФ из состава организации с 16 марта.

Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. На следующий день в организации удовлетворили это заявление, решение вступило в силу немедленно.