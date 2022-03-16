ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор убийцам Катаргиной. Екатеринбург , женская камера, скамья подсудимых, зал суда, суд, судебный процесс, подсудимая, женщина в суде, суд над женщиной, женскаяя тюрьма
Россияне пока не смогут жаловаться в ЕСПЧ Фото:

Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб, поданных в отношении властей РФ. Соответствующее заявление после выхода 16 марта России из состава Совета Европы сделали в суде.

«Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего Постановления для работы Суда», — говорится в заявлении на сайте суда. Речь о постановлении Комитета министров Совета Европы о выходе РФ из состава организации с 16 марта.

Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. На следующий день в организации удовлетворили это заявление, решение вступило в силу немедленно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб, поданных в отношении властей РФ. Соответствующее заявление после выхода 16 марта России из состава Совета Европы сделали в суде. «Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего Постановления для работы Суда», — говорится в заявлении на сайте суда. Речь о постановлении Комитета министров Совета Европы о выходе РФ из состава организации с 16 марта. Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. На следующий день в организации удовлетворили это заявление, решение вступило в силу немедленно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...