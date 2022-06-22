Депутат Хинштейн: Tele2 не будет резко повышать цены на тарифы 22 июня 2022 в 18:04 Размер текста - 17 + Tele2 повысит тарифы только на уровень инфляции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Российский мобильный оператор Tele2 не будет резко повышать цены на свои тарифы после вмешательства Минцифры и ФАС. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Резкого роста тарифов Tele2 не будет. После вмешательства депутатов, Минцифры и ФАС оператор, ранее анонсировавший увеличение стоимости услуг связи, сообщил, что пересмотрит это решение», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что тарифы для пользователей вырастут на уровень инфляции — 50 рублей. Tele2 ранее разослал пользователям сообщения об изменении тарифов с 5 июля. Безлимитные тарифы подорожают с 450 до 750 рублей, сообщал оператор. Хинштейн назвал решение Tele2 «незаконным и аморальным», а Минцифры и ФАС подключились к ситуации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Российский мобильный оператор Tele2 не будет резко повышать цены на свои тарифы после вмешательства Минцифры и ФАС. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Резкого роста тарифов Tele2 не будет. После вмешательства депутатов, Минцифры и ФАС оператор, ранее анонсировавший увеличение стоимости услуг связи, сообщил, что пересмотрит это решение», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что тарифы для пользователей вырастут на уровень инфляции — 50 рублей. Tele2 ранее разослал пользователям сообщения об изменении тарифов с 5 июля. Безлимитные тарифы подорожают с 450 до 750 рублей, сообщал оператор. Хинштейн назвал решение Tele2 «незаконным и аморальным», а Минцифры и ФАС подключились к ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям