Депутат Хинштейн: Tele2 не будет резко повышать цены на тарифы

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Tele2 повысит тарифы только на уровень инфляции Фото:

Российский мобильный оператор Tele2 не будет резко повышать цены на свои тарифы после вмешательства Минцифры и ФАС. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Резкого роста тарифов Tele2 не будет. После вмешательства депутатов, Минцифры и ФАС оператор, ранее анонсировавший увеличение стоимости услуг связи, сообщил, что пересмотрит это решение», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что тарифы для пользователей вырастут на уровень инфляции — 50 рублей.

Tele2 ранее разослал пользователям сообщения об изменении тарифов с 5 июля. Безлимитные тарифы подорожают с 450 до 750 рублей, сообщал оператор. Хинштейн назвал решение Tele2 «незаконным и аморальным», а Минцифры и ФАС подключились к ситуации.

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Российский мобильный оператор Tele2 не будет резко повышать цены на свои тарифы после вмешательства Минцифры и ФАС. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Резкого роста тарифов Tele2 не будет. После вмешательства депутатов, Минцифры и ФАС оператор, ранее анонсировавший увеличение стоимости услуг связи, сообщил, что пересмотрит это решение», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что тарифы для пользователей вырастут на уровень инфляции — 50 рублей. Tele2 ранее разослал пользователям сообщения об изменении тарифов с 5 июля. Безлимитные тарифы подорожают с 450 до 750 рублей, сообщал оператор. Хинштейн назвал решение Tele2 «незаконным и аморальным», а Минцифры и ФАС подключились к ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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