В ДНР резко упали цены на бензин. «Намного дешевле, чем в России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин марки АИ-92 в ДНР теперь стоит 40 рублей за литр Фото:

Стоимость бензина марки АИ-92 резко снизилась на территории Донецкой народной республики. Также существенно подешевел газ для автомобилей, сообщил корреспондент URA.RU, находящийся в Донецке.

«Сегодня залил в машину 30 литров 92-го бензина, и у меня вышло ровно 1200 рублей. Существенно дешевле, чем в России. При этом цена на 95-й бензин в республике не поменялась. Как рассказали мне сотрудники заправки, еще вчера цена на 92-й бензин была 43 рубля за литр», — рассказал корреспондент агентства.

По словам сотрудников автозаправки, на два рубля также упала стоимость газа для автомобилей. Причину, по которой цена так резко упала, они не знают.

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Стоимость бензина марки АИ-92 резко снизилась на территории Донецкой народной республики. Также существенно подешевел газ для автомобилей, сообщил корреспондент URA.RU, находящийся в Донецке. «Сегодня залил в машину 30 литров 92-го бензина, и у меня вышло ровно 1200 рублей. Существенно дешевле, чем в России. При этом цена на 95-й бензин в республике не поменялась. Как рассказали мне сотрудники заправки, еще вчера цена на 92-й бензин была 43 рубля за литр», — рассказал корреспондент агентства. По словам сотрудников автозаправки, на два рубля также упала стоимость газа для автомобилей. Причину, по которой цена так резко упала, они не знают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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