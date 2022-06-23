Стоимость бензина марки АИ-92 резко снизилась на территории Донецкой народной республики. Также существенно подешевел газ для автомобилей, сообщил корреспондент URA.RU, находящийся в Донецке.
«Сегодня залил в машину 30 литров 92-го бензина, и у меня вышло ровно 1200 рублей. Существенно дешевле, чем в России. При этом цена на 95-й бензин в республике не поменялась. Как рассказали мне сотрудники заправки, еще вчера цена на 92-й бензин была 43 рубля за литр», — рассказал корреспондент агентства.
По словам сотрудников автозаправки, на два рубля также упала стоимость газа для автомобилей. Причину, по которой цена так резко упала, они не знают.
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