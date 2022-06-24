Умер экс-депутат Госдумы Сибагатуллин

Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался ночью 24 июня в 72 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова.
«Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю», — приводит слова Минниханова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.
Фатих Саубанович Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Кзыл-Юлского района (ныне — Арского) Татарской АССР. Закончил Казанский ветеринарный институт имени Н. Э. Баумана. В 1990-95 гг. занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан, с 1996 по 2007 гг. занимал пост главы Нурлатского района и города Нурлат. С 2007 года был депутатом Госдумы Федерального собрания РФ.
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