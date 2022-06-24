Умер экс-депутат Госдумы Сибагатуллин

24 июня 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Сибагатуллин скончался в ночь на пятницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался ночью 24 июня в 72 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова. «Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю», — приводит слова Минниханова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента. Фатих Саубанович Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Кзыл-Юлского района (ныне — Арского) Татарской АССР. Закончил Казанский ветеринарный институт имени Н. Э. Баумана. В 1990-95 гг. занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан, с 1996 по 2007 гг. занимал пост главы Нурлатского района и города Нурлат. С 2007 года был депутатом Госдумы Федерального собрания РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался ночью 24 июня в 72 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова. «Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю», — приводит слова Минниханова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента. Фатих Саубанович Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Кзыл-Юлского района (ныне — Арского) Татарской АССР. Закончил Казанский ветеринарный институт имени Н. Э. Баумана. В 1990-95 гг. занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан, с 1996 по 2007 гг. занимал пост главы Нурлатского района и города Нурлат. С 2007 года был депутатом Госдумы Федерального собрания РФ.