Россиянам рассказали, кому положена вторая пенсия

Россияне после 80 лет получают право на выплату к страховой пенсии в двойном размере. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области.
Согласно представленным данным Пенсионного фонда, через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза. Однако отмечается, что на повышение пенсии не могут рассчитывать инвалиды первой группы, а также те, кто получает соцвыплаты по потере кормильца, передает агентство «Прайм».
Вместе с тем, у пенсионеров этого же возраста появляется право на оформление компенсации по уходу за собой. Граждане, получающие пособие по безработице, не подпадают под категорию лиц, на которых распространяется такая компенсационная выплата.
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Россияне после 80 лет получают право на выплату к страховой пенсии в двойном размере. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области. Согласно представленным данным Пенсионного фонда, через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза. Однако отмечается, что на повышение пенсии не могут рассчитывать инвалиды первой группы, а также те, кто получает соцвыплаты по потере кормильца, передает агентство «Прайм». Вместе с тем, у пенсионеров этого же возраста появляется право на оформление компенсации по уходу за собой. Граждане, получающие пособие по безработице, не подпадают под категорию лиц, на которых распространяется такая компенсационная выплата. Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать пенсии, пособия и МРОТ. После индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей, отмечали в Министерстве труда РФ.