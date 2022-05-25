Путин заявил о скором повышении МРОТ, пособий и выплат в России

Владимир Путин сообщил о повышении пособий и выплат в России
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России, от которого зависят государственные выплаты и пособия, будет повышен на 10%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей. «Исходя из его размера, устанавливается размер пособий и выплат, так что это приведет к их увеличению», — отметил президент РФ на заседании президиума Госсовета.
С 1 января 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей. Каждый год минимальный размер оплаты труда повышается.
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