Минтруд: какая будет пенсия после индексации

26 мая 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Регулярные выплаты неработающих пенсионеров увеличат на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10% с 1 июня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «По поручению президента пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10%. Это решение позволит увеличить доходы 35 млн неработающих пенсионеров. Все необходимые документы для индексации будут оперативно подготовлены, чтобы Пенсионный фонд уже в июне начал выплаты в увеличенном размере», — приводит слова Котякова официальный telegram-канал ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии неработающим россиянам, а также повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10%. Именно от этого показателя зависят все государственные выплаты и пособия. До конца года правительство планирует направить на эти цели 600 млрд рублей из бюджета, уточняет RT. Последний раз страховые пенсии россиян были проиндексированы 1 января 2022 года. Социальные пенсии, в свою очередь, увеличили 1 апреля текущего года на 8,6%.

Пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10% с 1 июня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «По поручению президента пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10%. Это решение позволит увеличить доходы 35 млн неработающих пенсионеров. Все необходимые документы для индексации будут оперативно подготовлены, чтобы Пенсионный фонд уже в июне начал выплаты в увеличенном размере», — приводит слова Котякова официальный telegram-канал ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии неработающим россиянам, а также повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10%. Именно от этого показателя зависят все государственные выплаты и пособия. До конца года правительство планирует направить на эти цели 600 млрд рублей из бюджета, уточняет RT. Последний раз страховые пенсии россиян были проиндексированы 1 января 2022 года. Социальные пенсии, в свою очередь, увеличили 1 апреля текущего года на 8,6%.