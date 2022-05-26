Минтруд: какая будет пенсия после индексации

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Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, бабушка, нищета, пенсия, попрашайничество
Регулярные выплаты неработающих пенсионеров увеличат на 10% Фото:
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10% с 1 июня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«По поручению президента пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10%. Это решение позволит увеличить доходы 35 млн неработающих пенсионеров. Все необходимые документы для индексации будут оперативно подготовлены, чтобы Пенсионный фонд уже в июне начал выплаты в увеличенном размере», — приводит слова Котякова официальный telegram-канал ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии неработающим россиянам, а также повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10%. Именно от этого показателя зависят все государственные выплаты и пособия. До конца года правительство планирует направить на эти цели 600 млрд рублей из бюджета, уточняет RT.

Последний раз страховые пенсии россиян были проиндексированы 1 января 2022 года. Социальные пенсии, в свою очередь, увеличили 1 апреля текущего года на 8,6%.

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Пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10% с 1 июня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «По поручению президента пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10%. Это решение позволит увеличить доходы 35 млн неработающих пенсионеров. Все необходимые документы для индексации будут оперативно подготовлены, чтобы Пенсионный фонд уже в июне начал выплаты в увеличенном размере», — приводит слова Котякова официальный telegram-канал ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии неработающим россиянам, а также повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10%. Именно от этого показателя зависят все государственные выплаты и пособия. До конца года правительство планирует направить на эти цели 600 млрд рублей из бюджета, уточняет RT. Последний раз страховые пенсии россиян были проиндексированы 1 января 2022 года. Социальные пенсии, в свою очередь, увеличили 1 апреля текущего года на 8,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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