Солдаты НАТО принимаются на польской земле уже несколько лет подряд. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны Польши может разместить на территории страны войска Североатлантического альянса в случае конфликта с Россией. Такое заявление сделал вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Мы ищем больше войск и хотим повысить готовность союзных сил в случае угрозы. Подтверждаю, что мы пытаемся разместить в Польше бригадную группу в структурах НАТО», — отметил он в интервью изданию Polska Times. polskatimes.pl.

Отмечается также, что американские солдаты принимаются на польской земле уже несколько лет подряд. Количество войск США там постоянно увеличивается.

Ранее с мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области сняли флаг Польши. Причиной этого стала антироссийская политика страны.

Многие страны выступили против действий России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы — с февраля этого года. Польша активно поддерживает антироссийскую санкционную кампанию Запада.

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