ОП: поведение Польши привело к снятию ее флага с мемориала в РФ

25 июня 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Польша заняла враждебную позицию по отношению к РФ, заявила председатель комиссии Общественной палаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Флаг Польши был снят с мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области из-за антироссийской политики страны. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории России Ирина Великанова. «То, что происходит сегодня — к дружбе не имеет никого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши. В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов, находящихся на территории нашей страны, неуместно», — цитирует Великанову telegram-канал Общественной палаты. О том, что с мемориального комплекса в Катыни сняли флаг Польши стало известно 24 июня, сообщает News.ru. Это решение было спровоцировано антироссийскими заявлениями польских политиков, объяснял глава Смоленска. Польша активно поддерживает антироссийскую санкционную капанию Запада, проводимую в связи с началом спецоперации на Украине. Позже член Совфеда от Пермского края Алексей Пушков высмеял польские власти за ложь о введении санкций. По его словам, страна продолжает закупать российский газ, несмотря на заявление об отказе от ресурса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Флаг Польши был снят с мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области из-за антироссийской политики страны. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории России Ирина Великанова. «То, что происходит сегодня — к дружбе не имеет никого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши. В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов, находящихся на территории нашей страны, неуместно», — цитирует Великанову telegram-канал Общественной палаты. О том, что с мемориального комплекса в Катыни сняли флаг Польши стало известно 24 июня, сообщает News.ru. Это решение было спровоцировано антироссийскими заявлениями польских политиков, объяснял глава Смоленска. Польша активно поддерживает антироссийскую санкционную капанию Запада, проводимую в связи с началом спецоперации на Украине. Позже член Совфеда от Пермского края Алексей Пушков высмеял польские власти за ложь о введении санкций. По его словам, страна продолжает закупать российский газ, несмотря на заявление об отказе от ресурса.