В ЯНАО возведут больницу за 2,7 миллиарда рублей

Больница должна быть достроена к концу апреля 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разместил тендер на постройку стационарного корпуса медицинского учреждения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение подготовка проектной документации и строительство медицинского учреждения на 70 коек с отделениями и теплым переходом. Здание должно быть построено в селе Яр-Сале», — уточняется на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 2,7 млрд рублей. Медицинское учреждение должно быть введено в эксплуатацию до 24 апреля 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ямало-Ненецком автономном округе этим летом пройдут ремонты более чем в 50 образовательных учреждениях. В программу могут войти школы, которые были построены в 1980—2000 годах.