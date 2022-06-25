25 июня 2022
24 июня 2022

В ЯНАО возведут больницу за 2,7 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство СПИД-центра вместо туберкулезной больницы. Челябинск, спид-центр, ремонт, туберкулезная больница
Больница должна быть достроена к концу апреля 2025 года Фото:

Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разместил тендер на постройку стационарного корпуса медицинского учреждения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение подготовка проектной документации и строительство медицинского учреждения на 70 коек с отделениями и теплым переходом. Здание должно быть построено в селе Яр-Сале», — уточняется на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 2,7 млрд рублей. Медицинское учреждение должно быть введено в эксплуатацию до 24 апреля 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ямало-Ненецком автономном округе этим летом пройдут ремонты более чем в 50 образовательных учреждениях. В программу могут войти школы, которые были построены в 1980—2000 годах.

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Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разместил тендер на постройку стационарного корпуса медицинского учреждения. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «Объект закупки: выполнение подготовка проектной документации и строительство медицинского учреждения на 70 коек с отделениями и теплым переходом. Здание должно быть построено в селе Яр-Сале», — уточняется на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 2,7 млрд рублей. Медицинское учреждение должно быть введено в эксплуатацию до 24 апреля 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ямало-Ненецком автономном округе этим летом пройдут ремонты более чем в 50 образовательных учреждениях. В программу могут войти школы, которые были построены в 1980—2000 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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