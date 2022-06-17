В ЯНАО отремонтируют десятки школ

В Ямало-Ненецком автономном округе пройдут ремонты более чем в 50 образовательных учреждениях. Информация об этом появилась на портале стройкомплекса России.
«Программа капитальных ремонтов школ реализуется в рамках исполнения поручения президента России и способствует реализации нацпроекта „Образование“. Несмотря на санкции, строительство и капремонты всех запланированных социальных объектов в регионе будут выполнены», — уточнили на сайте.
По программе реновации школ, которая была инициирована главой ЯНАО Дмитрием Артюховым в 2020 году, будет обновлено 58 школ во всех муниципалитетах. В программу могут войти школы, которые были построены в 1980—2000 годах.
«Реновация проводится в трех направлениях: это изменение архитектурного облика здания; модернизация и создание современных классов и зон отдыха; благоустройство территории. Проектирование проводится исходя из концепции и образовательного профиля школы», — рассказал заместитель директора департамента образования округа Марат Ныкышов.
Ранее URA.RU рассказывал, что салехардскую «Обдорскую гимназию» реорганизуют до следующего учебного года. Ее снова разделят на две: корпус на улице Республики теперь станет Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранит нынешнее название, говорится в документе.
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В Ямало-Ненецком автономном округе пройдут ремонты более чем в 50 образовательных учреждениях. Информация об этом появилась на портале стройкомплекса России. «Программа капитальных ремонтов школ реализуется в рамках исполнения поручения президента России и способствует реализации нацпроекта „Образование“. Несмотря на санкции, строительство и капремонты всех запланированных социальных объектов в регионе будут выполнены», — уточнили на сайте. По программе реновации школ, которая была инициирована главой ЯНАО Дмитрием Артюховым в 2020 году, будет обновлено 58 школ во всех муниципалитетах. В программу могут войти школы, которые были построены в 1980—2000 годах. «Реновация проводится в трех направлениях: это изменение архитектурного облика здания; модернизация и создание современных классов и зон отдыха; благоустройство территории. Проектирование проводится исходя из концепции и образовательного профиля школы», — рассказал заместитель директора департамента образования округа Марат Ныкышов. Ранее URA.RU рассказывал, что салехардскую «Обдорскую гимназию» реорганизуют до следующего учебного года. Ее снова разделят на две: корпус на улице Республики теперь станет Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранит нынешнее название, говорится в документе.