В ЯНАО отремонтируют десятки школ

Ремонт будет произведен по программе реновации школ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе пройдут ремонты более чем в 50 образовательных учреждениях. Информация об этом появилась на портале стройкомплекса России.

«Программа капитальных ремонтов школ реализуется в рамках исполнения поручения президента России и способствует реализации нацпроекта „Образование“. Несмотря на санкции, строительство и капремонты всех запланированных социальных объектов в регионе будут выполнены», — уточнили на сайте.

По программе реновации школ, которая была инициирована главой ЯНАО Дмитрием Артюховым в 2020 году, будет обновлено 58 школ во всех муниципалитетах. В программу могут войти школы, которые были построены в 1980—2000 годах.

«Реновация проводится в трех направлениях: это изменение архитектурного облика здания; модернизация и создание современных классов и зон отдыха; благоустройство территории. Проектирование проводится исходя из концепции и образовательного профиля школы», — рассказал заместитель директора департамента образования округа Марат Ныкышов.

Ранее URA.RU рассказывал, что салехардскую «Обдорскую гимназию» реорганизуют до следующего учебного года. Ее снова разделят на две: корпус на улице Республики теперь станет Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранит нынешнее название, говорится в документе.