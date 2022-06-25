25 июня 2022
24 июня 2022

Резкое похолодание ожидается в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Всю неделю в регионе будет прохладно Фото:

Понижение дневных температур до +14 градусов ожидается в Челябинской области на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, ночные температуры опустятся до +9.

«Днем в воскресенье температура воздуха в Челябинской области будет от +17 до +22, в горах от +10 до +15. Будет дуть северо-западный ветер, порывами до 17 метров в секунду. Местами пройдут дожди», — сообщает челябинский гидрометцентр.

В понедельник ожидается от +14 до +19, будет облачно и ветрено, возможны кратковременные осадки в виде дождя. Всю неделю в регионе дневные температуры не превысят +19 градусов, самой холодной будет среда +14, сохранится облачная погода.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Понижение дневных температур до +14 градусов ожидается в Челябинской области на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, ночные температуры опустятся до +9. «Днем в воскресенье температура воздуха в Челябинской области будет от +17 до +22, в горах от +10 до +15. Будет дуть северо-западный ветер, порывами до 17 метров в секунду. Местами пройдут дожди», — сообщает челябинский гидрометцентр. В понедельник ожидается от +14 до +19, будет облачно и ветрено, возможны кратковременные осадки в виде дождя. Всю неделю в регионе дневные температуры не превысят +19 градусов, самой холодной будет среда +14, сохранится облачная погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...