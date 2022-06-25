Резкое похолодание ожидается в Челябинской области

Всю неделю в регионе будет прохладно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Понижение дневных температур до +14 градусов ожидается в Челябинской области на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, ночные температуры опустятся до +9.

«Днем в воскресенье температура воздуха в Челябинской области будет от +17 до +22, в горах от +10 до +15. Будет дуть северо-западный ветер, порывами до 17 метров в секунду. Местами пройдут дожди», — сообщает челябинский гидрометцентр.

В понедельник ожидается от +14 до +19, будет облачно и ветрено, возможны кратковременные осадки в виде дождя. Всю неделю в регионе дневные температуры не превысят +19 градусов, самой холодной будет среда +14, сохранится облачная погода.