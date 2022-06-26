В новых курганских округах завершилось голосование

Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах Курганской области завершились выборы депутатов, рассказали в краевом избиркоме. Муниципалитеты были образованы в конце февраля путем объединения всех поселений Кетовского и Сафакулевского районов.

«Завершилось голосование на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов. Идет подсчет голосов избирателей», — написано на странице избирательной комиссии Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

По данным на 18:00 часов, явка на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов составила 14,75%. Всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%.

Решение о формировании новых округов приняла Курганская областная дума. URA.RU уже писало, что 24 апреля состоялись выборы депутатов дум десяти муниципальных округов: Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского, Юргамышского.