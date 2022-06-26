26 июня 2022
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24 июня 2022

В новых курганских округах завершилось голосование

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, выборы, бюллетени, голосование, бюллетень, избирательный участок1483
Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов Фото:

В Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах Курганской области завершились выборы депутатов, рассказали в краевом избиркоме. Муниципалитеты были образованы в конце февраля путем объединения всех поселений Кетовского и Сафакулевского районов.

«Завершилось голосование на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов. Идет подсчет голосов избирателей», — написано на странице избирательной комиссии Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

По данным на 18:00 часов, явка на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов составила 14,75%. Всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%.

Решение о формировании новых округов приняла Курганская областная дума. URA.RU уже писало, что 24 апреля состоялись выборы депутатов дум десяти муниципальных округов: Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского, Юргамышского.

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В Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах Курганской области завершились выборы депутатов, рассказали в краевом избиркоме. Муниципалитеты были образованы в конце февраля путем объединения всех поселений Кетовского и Сафакулевского районов. «Завершилось голосование на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов. Идет подсчет голосов избирателей», — написано на странице избирательной комиссии Курганской области в соцсети «ВКонтакте». По данным на 18:00 часов, явка на выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов составила 14,75%. Всего проголосовали 7798 избирателей. В Кетовском муниципальном округе явка равна 10,59%. В Сафакулевском муниципальном округе — 33,64%. Решение о формировании новых округов приняла Курганская областная дума. URA.RU уже писало, что 24 апреля состоялись выборы депутатов дум десяти муниципальных округов: Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского, Юргамышского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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