Welt: Путин придумал новую ловушку для Запада

Президент России Владимир Путин может загнать Европу в очередную «сырьевую ловушку», став деловым партнером Боливии по добычу лития. Статью об этом опубликовала немецкая газета Die Welt.
По данным американской Геологической службы США Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире — 21 миллион тонн. Сейчас страна ищет деловых партнеров для добычи сырья, необходимого для электромобилей, объяснили в издании. По мнению авторов, одним из более перспективных кандидатов на это место является Россия. «Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — заявили авторы.
По словам журналистов, те, у кого есть доступ к месторождениям, могут влиять на мировые цены и доступность сырья. «Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», — резюмировалось в материале.
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