Комитет Госдумы поддержал ужесточение закона о госизмене

В Госдуме могут рассмотреть законопроект уже 5 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому государственной изменой является переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия. Решение комитета появилось в распоряжении СМИ.

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“. Утвердить таблицу поправок, рекомендованных к принятию», — указано в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Комитет предложил Совету Думы включить законопроект в рассмотрение во втором чтении 5 июля. Кроме того, в поправке предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы за пропаганду нацистской символики, уточнили авторы.