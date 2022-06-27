Комитет Госдумы поддержал ужесточение закона о госизмене

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме могут рассмотреть законопроект уже 5 июля Фото:

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому государственной изменой является переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия. Решение комитета появилось в распоряжении СМИ.

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“. Утвердить таблицу поправок, рекомендованных к принятию», — указано в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Комитет предложил Совету Думы включить законопроект в рассмотрение во втором чтении 5 июля. Кроме того, в поправке предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы за пропаганду нацистской символики, уточнили авторы.

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Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому государственной изменой является переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия. Решение комитета появилось в распоряжении СМИ. «Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“. Утвердить таблицу поправок, рекомендованных к принятию», — указано в документе, который есть в распоряжении ТАСС. Комитет предложил Совету Думы включить законопроект в рассмотрение во втором чтении 5 июля. Кроме того, в поправке предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы за пропаганду нацистской символики, уточнили авторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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