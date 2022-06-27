Путина пригласили на саммит G20 на Бали

Президент России получил приглашение на саммит G20
Президент России Владимир Путин получил приглашение на очное участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в ходе брифинга.
«Наше участие [в саммите] предусматривается. Пока приглашают в очном формате. Мы получили официальное приглашение, это важно с учетом того что на индонезийцев давят», — заявил Ушаков.
Индонезия является председателем саммита G20. Мероприятие пройдет 15—16 ноября на острове Бали.
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