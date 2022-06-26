26 июня 2022
25 июня 2022

Салехард получил миллионы на развитие патриотизма

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Акция в честь Дня России. Активисты растянули триколор на всю площадь. Челябинск, площадь революции, единоросы, патриоты, триколор, утенок
Салехард получил девять миллионов рублей на молодежный центр Фото:

Салехард выиграл грант губернатора ЯНАО на создание центра патриотического воспитания. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Титовский.

«Друзья, прекрасная новость — Салехард выиграл гранты губернатора нашего округа на создание центра патриотического воспитания и обновление Салехардского центра молодежи. Проект масштабный. Получится прекрасное пространство для творчества и времяпрепровождения нашей молодежи», — сообщил глава. Столице Ямала выделили грант на девять миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Салехарда Роман Арефьев занялся воспитанием патриотизма в молодежи города. Он считает, что молодому поколению необходимо привить правильные ценности, так как от этого зависит будущее страны.

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Салехард выиграл грант губернатора ЯНАО на создание центра патриотического воспитания. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Титовский. «Друзья, прекрасная новость — Салехард выиграл гранты губернатора нашего округа на создание центра патриотического воспитания и обновление Салехардского центра молодежи. Проект масштабный. Получится прекрасное пространство для творчества и времяпрепровождения нашей молодежи», — сообщил глава. Столице Ямала выделили грант на девять миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Салехарда Роман Арефьев занялся воспитанием патриотизма в молодежи города. Он считает, что молодому поколению необходимо привить правильные ценности, так как от этого зависит будущее страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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