Салехард получил миллионы на развитие патриотизма

27 июня 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Салехард получил девять миллионов рублей на молодежный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Салехард выиграл грант губернатора ЯНАО на создание центра патриотического воспитания. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Титовский. «Друзья, прекрасная новость — Салехард выиграл гранты губернатора нашего округа на создание центра патриотического воспитания и обновление Салехардского центра молодежи. Проект масштабный. Получится прекрасное пространство для творчества и времяпрепровождения нашей молодежи», — сообщил глава. Столице Ямала выделили грант на девять миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Салехарда Роман Арефьев занялся воспитанием патриотизма в молодежи города. Он считает, что молодому поколению необходимо привить правильные ценности, так как от этого зависит будущее страны. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Салехард выиграл грант губернатора ЯНАО на создание центра патриотического воспитания. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Титовский. «Друзья, прекрасная новость — Салехард выиграл гранты губернатора нашего округа на создание центра патриотического воспитания и обновление Салехардского центра молодежи. Проект масштабный. Получится прекрасное пространство для творчества и времяпрепровождения нашей молодежи», — сообщил глава. Столице Ямала выделили грант на девять миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Салехарда Роман Арефьев занялся воспитанием патриотизма в молодежи города. Он считает, что молодому поколению необходимо привить правильные ценности, так как от этого зависит будущее страны.