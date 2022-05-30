Депутаты будут проводить встречи с молодежью во всех районах округа на постоянной основе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы Салехарда (ЯНАО) от «Единой России» Роман Арефьев занялся патриотическим воспитанием молодежи города. Как он сообщил URA.RU, молодежный парламент уже провел первую встречу со студентами Ямальского многопрофильного колледжа.

«На встрече было видно, что молодые люди раньше глубоко не задумывались над тем, какие поступки можно назвать патриотичными, можно ли прожить жизнь, имея деньги, но, не имея идеалов и прочее. На эти вопросы они поначалу затруднялись ответить, но после некоторых размышлений определились с позицией и высказали свое мнение. Это убедило меня в необходимости проведения подобных встреч, поэтому будем систематизировать и развивать данную работу», — рассказал депутат.

Роман Арефьев считает, что подобные встречи помогут заложить в молодое поколение правильные ценности. «От воспитания молодежи зависит будущее страны, поэтому важно заложить в ней правильные ценности и идеалы. Президент сказал, что наша национальная идея заключается в патриотизме. Полностью поддерживаю его мнение и считаю своим долгом делать все возможное, чтобы как можно больше молодых людей это осознало», — добавил собеседник.

Молодежный парламент Ямала проведет подобные дискуссионные площадки по всему округу. В конце июня депутаты обсудят итоги встреч.

Депутат Роман Арефьев ранее сжигал доллары и призывал отказаться от напитка Coca-Cola. Свои действия он объяснил тем, что это был сознательный отказ от зарубежных товаров в пользу отечественного производства.

Также URA.RU сообщало, что в школах ЯНАО появятся политические советники. Они будут заниматься патриотическим воспитанием детей. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что западные страны ведут против России информационную войну, целью которой является молодежь. Об этом Кириенко сказал после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. После начала специальной операции, страны ЕС и США наложили на РФ санкции. В ответ на это Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей.

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