В Подмосковье обнаружен убитым бизнесмен Евгений Палант

28 июня 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Евгений Палант и его супруга были обнаружены в закрытой квартире с ножевыми ранениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Одинцовском городском округе Московской области нашли убитым бизнесмена Евгения Паланта и его жену Ольгу. У обоих супругов на теле обнаружены множественные ножевые ранения. «В поселке Заречье в квартире обнаружены тела супругов: у мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь в квартире закрыта изнутри ключами», — сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, пишет ТАСС. По данным СМИ, в квартире обнаружены тела бизнесмена, совладельца абхазской мобильной компании «А-мобайл» Евгения Паланта и его супруги Ольги. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Одинцовском городском округе Московской области нашли убитым бизнесмена Евгения Паланта и его жену Ольгу. У обоих супругов на теле обнаружены множественные ножевые ранения. «В поселке Заречье в квартире обнаружены тела супругов: у мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь в квартире закрыта изнутри ключами», — сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, пишет ТАСС. По данным СМИ, в квартире обнаружены тела бизнесмена, совладельца абхазской мобильной компании «А-мобайл» Евгения Паланта и его супруги Ольги.