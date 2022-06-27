27 июня 2022

В Подмосковье обнаружен убитым бизнесмен Евгений Палант

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Евгений Палант и его супруга были обнаружены в закрытой квартире с ножевыми ранениями Фото:

В Одинцовском городском округе Московской области нашли убитым бизнесмена Евгения Паланта и его жену Ольгу. У обоих супругов на теле обнаружены множественные ножевые ранения.

«В поселке Заречье в квартире обнаружены тела супругов: у мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь в квартире закрыта изнутри ключами», — сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, пишет ТАСС. По данным СМИ, в квартире обнаружены тела бизнесмена, совладельца абхазской мобильной компании «А-мобайл» Евгения Паланта и его супруги Ольги.

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В Одинцовском городском округе Московской области нашли убитым бизнесмена Евгения Паланта и его жену Ольгу. У обоих супругов на теле обнаружены множественные ножевые ранения. «В поселке Заречье в квартире обнаружены тела супругов: у мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь в квартире закрыта изнутри ключами», — сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, пишет ТАСС. По данным СМИ, в квартире обнаружены тела бизнесмена, совладельца абхазской мобильной компании «А-мобайл» Евгения Паланта и его супруги Ольги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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