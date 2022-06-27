В ЯНАО открыли дополнительные рейсы, чтобы улететь в Москву

28 июня 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Ямал» открывает дополнительные рейсы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания «Ямал» открыла дополнительные рейсы из Нового Уренгоя в Москву и Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Открыли продажу на дополнительные рейсы. 06 июля ЛА9820 Москва 09:35 — Новый Уренгой 14:55 9 июля ЛА9819 Новый Уренгой 21:50 — Тюмень 23:30 Для всех аэропортов указано местное время», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что из Салехарда и Нового Уренгоя будут запущены прямые авиарейсы на Алтай. Из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск первый самолет полетит 19 июня. Полеты будут выполняться каждое воскресенье до 23 октября. Из Салехарда самолеты на Алтай будут летать по вторникам, первый полетит 21 июня. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Авиакомпания «Ямал» открыла дополнительные рейсы из Нового Уренгоя в Москву и Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Открыли продажу на дополнительные рейсы. 06 июля ЛА9820 Москва 09:35 — Новый Уренгой 14:55 9 июля ЛА9819 Новый Уренгой 21:50 — Тюмень 23:30 Для всех аэропортов указано местное время», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что из Салехарда и Нового Уренгоя будут запущены прямые авиарейсы на Алтай. Из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск первый самолет полетит 19 июня. Полеты будут выполняться каждое воскресенье до 23 октября. Из Салехарда самолеты на Алтай будут летать по вторникам, первый полетит 21 июня.