Между ЯНАО и Алтаем запустят прямые рейсы

Маршруты субсидируют из бюджета региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впервые из Салехарда и Нового Уренгоя на Алтай запустят прямые рейсы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала.

«Авиакомпания „Ямал“ запускает прямые рейсы из городов округа на Алтай. Соответствующее решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Горно-Алтайск будут выполняться впервые в истории округа. Новые маршруты будут субсидироваться из регионального бюджета», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск первый самолет полетит 19 июня. Полеты будут выполняться каждое воскресенье до 23 октября. Из Салехарда самолеты на Алтай будут летать по вторникам, первый полетит 21 июня. Полеты из столицы Ямала продолжатся до 25 октября.

На маршрутах до Алтая будут задействованы воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100. Он вмещает 93 пассажира и имеет бизнес и эконом классы обслуживания. Власти предполагают, что рейсами смогут воспользоваться более 2 500 пассажиров.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2021 года власти Ямала заявили о возможности запуска удобных авиарейсов на Алтай. Главы регионов подписали соглашение о сотрудничества в сфере туризма и культуры.