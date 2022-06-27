В ХМАО усилят контроль за детскими лагерями из-за заражений COVID

28 июня 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО усилят контроль за детскими лагерями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за заражения детей коронавирусом, власти ХМАО введут дополнительные меры проверки лагерей перед отправкой несовершеннолетних к местам отдыха. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры. «Я получаю обращения от граждан, что выезжая на отдых в учреждения, дети в них заболевают коронавирусом. Я считаю необходимым, несмотря на заключенные контракты, учитывать эти обстоятельства, как форс-мажорные. Прежде, чем отправлять детей, нужно иметь информацию об уровне безопасности в учреждении», — сказала Комарова. Вице-губернатор Всеволод Кольцов заверил, что состояние детей в лагерях ХМАО и за пределами округа отслеживается круглосуточно. «Мы усилим мониторинг статуса лагеря до заезда групп детей. Утвердим единую форму чек-листа для оперативного запроса информации, как дополнительное подтверждение устойчивости ситуации в конкретной организации», — заверил Кольцов. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Из-за заражения детей коронавирусом, власти ХМАО введут дополнительные меры проверки лагерей перед отправкой несовершеннолетних к местам отдыха. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры. «Я получаю обращения от граждан, что выезжая на отдых в учреждения, дети в них заболевают коронавирусом. Я считаю необходимым, несмотря на заключенные контракты, учитывать эти обстоятельства, как форс-мажорные. Прежде, чем отправлять детей, нужно иметь информацию об уровне безопасности в учреждении», — сказала Комарова. Вице-губернатор Всеволод Кольцов заверил, что состояние детей в лагерях ХМАО и за пределами округа отслеживается круглосуточно. «Мы усилим мониторинг статуса лагеря до заезда групп детей. Утвердим единую форму чек-листа для оперативного запроса информации, как дополнительное подтверждение устойчивости ситуации в конкретной организации», — заверил Кольцов.