27 июня 2022

В ХМАО усилят контроль за детскими лагерями из-за заражений COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, детский лагерь, лагерь, лето, автобус, дети, каникулы, детская безопасность
Власти ХМАО усилят контроль за детскими лагерями Фото:

Из-за заражения детей коронавирусом, власти ХМАО введут дополнительные меры проверки лагерей перед отправкой несовершеннолетних к местам отдыха. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры.

«Я получаю обращения от граждан, что выезжая на отдых в учреждения, дети в них заболевают коронавирусом. Я считаю необходимым, несмотря на заключенные контракты, учитывать эти обстоятельства, как форс-мажорные. Прежде, чем отправлять детей, нужно иметь информацию об уровне безопасности в учреждении», — сказала Комарова.

Вице-губернатор Всеволод Кольцов заверил, что состояние детей в лагерях ХМАО и за пределами округа отслеживается круглосуточно. «Мы усилим мониторинг статуса лагеря до заезда групп детей. Утвердим единую форму чек-листа для оперативного запроса информации, как дополнительное подтверждение устойчивости ситуации в конкретной организации», — заверил Кольцов.

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Из-за заражения детей коронавирусом, власти ХМАО введут дополнительные меры проверки лагерей перед отправкой несовершеннолетних к местам отдыха. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры. «Я получаю обращения от граждан, что выезжая на отдых в учреждения, дети в них заболевают коронавирусом. Я считаю необходимым, несмотря на заключенные контракты, учитывать эти обстоятельства, как форс-мажорные. Прежде, чем отправлять детей, нужно иметь информацию об уровне безопасности в учреждении», — сказала Комарова. Вице-губернатор Всеволод Кольцов заверил, что состояние детей в лагерях ХМАО и за пределами округа отслеживается круглосуточно. «Мы усилим мониторинг статуса лагеря до заезда групп детей. Утвердим единую форму чек-листа для оперативного запроса информации, как дополнительное подтверждение устойчивости ситуации в конкретной организации», — заверил Кольцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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